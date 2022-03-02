Meral Akşener'in şaşırtan Akdeniz iddiası Melih Gökçek 'ne oldu bu kadıncağıza' diyerek paylaştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Akdeniz'de herkes gaz arıyor bir tek biz arıyamıyoruz" açıklamasına "Meral Akşener Kılıçdaroğlulaşıyor" diyerek tepki gösterdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akşener'in Akdeniz'de gaz aranmadığı iddiasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Akşener'in konuya ilişkin grup toplantısındaki sözlerini paylaşan Gökçek, "HAYDAAA… MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLULAŞIYOR; "Akdenizde herkes gaz arıyor biz neden yokuz"… NE OLDU BU KADINCAĞIZA?" ifadelerine yer verdi.