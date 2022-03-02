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DÜNYA

Ukrayna halkı Rus tanklarını elleriyle durdurdu! Ruslar üniversiteyi vurdu

RUSYA'nın Ukrayna işgalinin 7. gününde bölgeden tüyler ürperten görüntüler gelmeye devam ediyor... Ukraynalılar yolunu kestikleri tankları elleriyle durdururken, kentlere sivil barikatlar kuruluyor... Ruslar ise üniversite binaları ve karakolları vurmaya başladı...

RUSYA-Ukrayna savaşından çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Luhansk bölgesinde halk, Rus kuvvetlerinin ilerlemesini engellemek için dışarı çıktı. Tankların ve zırhıl araçların önüne geçip ilerleyişi durdurdu.

Ukrayna'nın Energodar kentinde halk, Rus ordusunun şehre girmesini engellemek için kentin girişine barikatlar kurdu

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan ve yüzlerce Türk öğrencinin de eğitim gördüğü Harkov Karazin Üniversitesi, Rus güçlerinin saldırısı sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kontop'ta Ukraynalı siviller Rus araçlarının önünü kesip Ukrayna marşını okudu.

Mariupol Belediye Başkanı, "Salı akşamdan bu yana yoğun bombardıman yapıldığı için yaralılar tahliye edilemiyor." diyerek görüntü paylaştı...

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