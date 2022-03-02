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DÜNYA

Görüntüler çok korkunç! 10 kişi hayatını kaybetti

AVUSTRALYA’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya’da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ülkede, 10 kişi hayatını kaybetti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, 35 yerel yönetim biriminden afet desteği için şimdiye kadar 80 bin talep aldıklarını ifade etti. Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyindeki Ballina şehri için tahliye emri verilirken, Brisbane kentinde ise ilk kez 3 gün üst üste 200 milimetreden fazla yağışın kaydedildiği ve tahliyelerin sürdüğü belirtildi.

Sel felaketinden etkilenen bir diğer kent olan Lismore'da da kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Güncel hava tahmini yayınlayan Meteoroloji Bürosu, yarın için 150-200 milimetre arasında yağış beklentisi olduğunu belirtti.

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