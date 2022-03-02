Meral Akşener: Türkiye adım atamayacak kadar Rusya'ya bağımlıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta denge politikasını yürütemediğini iddia eden Akşener "Rusya'nın bu halinden tek memnun olan ülke var maalesef Türkiye." dedi. Akşener Putin'in Stalin yaklaşımında olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edilebilir? Putin'in kafasındaki eksik parçanın Kars, Ardahan, Erzurum olmadığını kim iddia edebilir?"

Akşener şunları söyledi: Türkiye adım atamayacak kadar Rusya'ya bağımlıdır. s400'den Suriye'ye Akkuyu'ya kadar Türkiye'nin düştüğü durumu görüyoruz. Erdoğan çıktı NATO'yu göreve çağırdı, eleştirdi. Aynı günün akşamında ise oylama vardı. Sabah Batıyı eleştiren Erdoğan konsey oylamasında çekimser kaldı. İşte AK Parti iktidarının dış politikada Türkiye'yi düşürdüğü hal. Denge politikası maharet ve liyakat ister. İkisi de kalmadı.

Türk'ün incinen gururunun rüzgarını arkasına alarak bugün 'Eyy batı' diyenler dünün eş başkanları bugünün Matruşka bebeği olma hevesine kapılmışlardır.