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DÜNYA

Ukrayna halkı Rus tankının önünü kesti! Milli marşlarını okudular: Bütün bunlar ne için?

UKRAYNA halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya'ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi. Rus askerlerine hitaben konuşan vatandaşlar, "Bütün bunlar ne için? Neden geldiniz? Burası bizim terk edin burayı" ifadelerini kullandı. Çernihiv kentinde ise bir araya gelen onlarca kişi, Rus tanklarının önünü keserek askerlere karşı Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

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