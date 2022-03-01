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İstanbul'da 'çocuk pornosu' operasyonu! Görüntüleri paylaşan 5 kişi yakalandı

İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram uygulamasında kurduğu grupta para karşılığında müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan "Ceyda" rumuzlu erkek şüpheli ve söz konusu görüntüleri satın alan 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars'taki 5 adrese düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, içerisinde çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 flaş bellek ve 2 hard disk ile 6 sim kart ele geçirildi.

Haklarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem yapılan 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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