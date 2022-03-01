BIST 1.980
DOLAR 13,89
EURO 15,63
ALTIN 851,75
MEDYA

Sunucunun skandal sorusuna tepki yağdı! Ukraynalı doktorlar gözyaşlarını tutamadı

İNGİLTERE'de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Adil Ray'ın canlı yayında Ukraynalı iki doktora "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu eleştiri topladı.

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta "ateşkes" haberi beklerken, İngiltere'de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Adil Ray'ın canlı yayındaki tavrı tepkilerin odağı haline geldi. Adil Ray, programda konuk olarak iki Ukraynalı doktor Kateryna ve Oleksandr'ı ağırladı. Önce genel durum hakkında konuşulan program, Ray'in soruları nedeniyle buz kesti. Doktorlara "Kaçmak yerine neden oradasınız?" diye soran Ray, "Yaralıları tedavi etmek için" yanıtını aldı.

Ray daha sonra Ukraynalı doktorlara sorduğu yeni soruyla herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Doktorlara "Arkadaşlarınız sizin için öldü. Neler hissediyorsunuz?" diye sordu. Ukraynalı doktorların bu sırada gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yayından sonra sunucu Ray'a yönelik tepki yağdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna'dan dönen genç Çanakkale Boğazı'nda denize atladı! Acı haber geldi: Meğer 1 ay önce...
Ukrayna'dan dönen genç Çanakkale Boğazı'nda denize atladı! Acı haber geldi: Meğer 1 ay önce...
Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı! Halk kurtarmak için seferber oldu
Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı! Halk kurtarmak için seferber oldu
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu! İşte o anlar
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu! İşte o anlar
Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı
Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz
Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi
Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi
Müge Anlı'ya çıkan Ebru Fidan interneti salladı Tiktok'tan tanıştı nikahtan önce terk edildi
Müge Anlı'ya çıkan Ebru Fidan interneti salladı Tiktok'tan tanıştı nikahtan önce terk edildi
Kiev'de yaşayan Youtuber Hikmet Samet Alemdar'ın tercihi olay oldu Cüneyt Özdemir'e konuştu
Kiev'de yaşayan Youtuber Hikmet Samet Alemdar'ın tercihi olay oldu Cüneyt Özdemir'e konuştu