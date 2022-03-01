BIST 1.979
DOLAR 13,90
EURO 15,62
ALTIN 852,73
YEREL

Böylesi görülmedi! Adana'da polisler zırhlı araçla kapı açtı: Gözaltılar var

ADANA’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin evinin güçlendirilmiş kapısı koçbaşıyla kırılamayınca zırhlı araç yardımıyla açıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan adrese gelen TEM ve Özel Harekat ekipleri, şüphelinin evine girmek için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi.

Kapı arkadan güçlendirildiği için ekipler levye ile açmaya çalıştılar, ardından balyoz ile kapıya vurdular. Kapı daha sonra zırhlı araç yardımıyla açıldı. İçeri giren Özel Harekat timi söz konusu şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu! İşte o anlar
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu! İşte o anlar
Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı
Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi
Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi
Müge Anlı'ya çıkan Ebru Fidan interneti salladı Tiktok'tan tanıştı nikahtan önce terk edildi
Müge Anlı'ya çıkan Ebru Fidan interneti salladı Tiktok'tan tanıştı nikahtan önce terk edildi
Kiev'de yaşayan Youtuber Hikmet Samet Alemdar'ın tercihi olay oldu Cüneyt Özdemir'e konuştu
Kiev'de yaşayan Youtuber Hikmet Samet Alemdar'ın tercihi olay oldu Cüneyt Özdemir'e konuştu
Diyarbakır'da bu çukur iki küçük çocuğu yuttu
Diyarbakır'da bu çukur iki küçük çocuğu yuttu
İlber Ortaylı dobra konuştu : NATO Ukrayna'da aptallık etti büyük felakete sebep olabilir
İlber Ortaylı dobra konuştu : NATO Ukrayna'da aptallık etti büyük felakete sebep olabilir
Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy'nin Ayı Paddington seslendirmesi ortaya çıktı
Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy'nin Ayı Paddington seslendirmesi ortaya çıktı