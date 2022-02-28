İlber Ortaylı dobra konuştu : NATO Ukrayna'da aptallık etti büyük felakete sebep olabilir

Tarihçi İlber Ortaylı Ukrayna - Rusya savaşını TGRT Haber canlı yayınında yorumladı. Söylenmeyenleri açıklıkla dile getiren İlber Ortaylı, NATO'nun Ukrayna politikasını aptallık olarak yorumladı.

Ünlü tarih Profesörü İlber Ortaylı Ukrayna - Rusya savaşına dair söylenmeyenleri dobralıkla dile getirdi. TGRT Haber'de bu sabah Cem Küçük'e konuk olan İlber Ortaylı Putin ile Biden'i kıyasladı. Rusya Lideri Vladimir Putin için 'Bütün Avrupa liderleri arasında en değerlisi' diyen İlber Ortaylı, "Biden, Putin'le mukayese edilemez' dedi.

NATO aptallık etti büyük felaketlere sebep olabilir

Ukrayna'nın işgaliyle ilgili NATO'yu suçlayan İlber Ortaylı, şunları söyledi:

-Malesef bu NATO ve AB adamı hem kışkırtıyorlar, milleti kışkırtıyorlar en kötüsü, ümit veriyorlar ondan sonra da bırakıveriyorlar. Bunu da açık açık söylüyorlar. Bu bir taktik mi? Hayır bu bir aptallık. Kitleyle temas başkadır kapı arkasındaki projen başkandır. Belli ki iyi bir projesi yok. Çok başarısız. Çok yazık büyük felaketlere sebep olabilirler.