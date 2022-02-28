Habertürk'te canlı yayında olduğunu unuttu! Öyle bir şey söyledi ki stüdyo buz kesti

Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. İlter Turan, programın bir diğer konuğu Dr. Merve Seren konuşurken “Kız gevezenin teki” ifadelerini kullandı. Turan’ın sözlerinin canlı yayına yansımasıyla stüdyoda buz kesti.

Habertürk TV’de Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu Özel Yayın’da dikkat çeken anlar yaşandı. Serap Belet’in sunduğu programa, Kürşad Oğuz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, Dış Politika Yazarı Nedret Ersanel, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Seren konuk olarak katıldı.



Dr. Merve Seren’in konuştuğu sırada, Prof. Dr. İlter Turan’ın sözleri canlı yayına damga vurdu. Programa evinden bağlanan Turan, evde kendisine seslenen kişiye “Kız gevezenin teki” sözleriyle karşılık verdi. Turan’ın bu sözleri söylemesinin üzerine reji ekibi müdahale edip sesi kıstı. Stüdyoda kısa bir süre sessizliğin yaşanmasının ardından sunucu Serap Belet, “İlter hocamın sesi geldi” diyerek, sözü tekrardan Merve Seren’e bıraktı. “Ben 20 dakikalığına gelmiştim” diyen Seren, “İlter hocam kendisi ekleyecekleri varsa konuşsun” diyerek İlter Turan’a göndermede bulundu.