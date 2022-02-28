CNN Türk savaş anı diye verdiği görüntüyle rezil oldu meğer animasyonmuş

CNN Türk canlı yayında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan görüntü dillere düştü. Çatışma anı diye verilen görüntülerin bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan bir savaş animasyonu olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu beşinci gününe girerken, CNN Türk gerçekliğini teyit etmediği görüntüyle sosyal medyanın diline düştü. Canlı yayında "Geceye dair sıcak bir görüntü" KJ'si ile bir bombalama görüntüsü verildi. CNN Türk sunucusu ve konuklarının gerçek sandığı görüntüler, aslında bir video animasyondu.. Söz konusu görüntüler 16 Ocak'ta paylaşılan İkinci Dünya Savaşı temasının işlendiği bir animasyon olarak twitterdan da paylaşılmıştı.

CNN Türk canlı yayınında animasyon görüntüleri Moderatör Yasin Erçağlayan, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" ifadelerini kullanırken, görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.