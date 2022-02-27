BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
DÜNYA

Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

İhlas Haber Ajansı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı esir alınan Rus askerlerinin görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayılan videoda, Rus askerlerinin Ukrayna'daki hastanelerde tedavi edildiği görüldü.

Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle diyalogları da görüntülere yansıdı.

Bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. 15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik. Teknik ekipmanlarımız da yandı" şeklinde cevap verdi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A Haber Ukrayna'da mahsur kalan öğrenciyi 'Türk kızı ağlamaz' diyerek yayından aldı
A Haber Ukrayna'da mahsur kalan öğrenciyi 'Türk kızı ağlamaz' diyerek yayından aldı
Ukrayna'da halk molotof kokteylleriyle Rus askerlerini yaktılar
Ukrayna'da halk molotof kokteylleriyle Rus askerlerini yaktılar
Ukraynalı siviller Rus tankına karşı böyle yürüdüler bu video sosyal medyada viral oldu
Ukraynalı siviller Rus tankına karşı böyle yürüdüler bu video sosyal medyada viral oldu
FOX TV'de Ekrem İmamoğlu papa ile görüşecek şaşkınlığı
FOX TV'de Ekrem İmamoğlu papa ile görüşecek şaşkınlığı
Rus askerleri hasta taşıyan Ukrayna ambulansını vurdu!
Rus askerleri hasta taşıyan Ukrayna ambulansını vurdu!
Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki videosu patladı 'Allah'ım bir kadınla birlikte olmak istiyorum' ititrafı
Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki videosu patladı 'Allah'ım bir kadınla birlikte olmak istiyorum' ititrafı
Yusuf Yazıcı yeni takımıyla ilk maçında harika bir gol attı
Yusuf Yazıcı yeni takımıyla ilk maçında harika bir gol attı
Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı