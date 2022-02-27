BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
MEDYA

Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 5 Mart 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kaderimin Oyunu 11. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 11. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 4. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 4. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı
Bu görüntü gerçek mi? Rusya, Ukrayna'da sivilleri kurşuna dizdi iddiası
Bu görüntü gerçek mi? Rusya, Ukrayna'da sivilleri kurşuna dizdi iddiası
Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çıkış! HDP'ye nasıl yüzde 12 oy çıkar ya, bu ne dinsizliktir!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çıkış! HDP'ye nasıl yüzde 12 oy çıkar ya, bu ne dinsizliktir!
Rusya Ukrayna'yı bombalıyor! Kedileriyle Kiev'den kaçmaya çalışıyor: Korku içindeyiz
Rusya Ukrayna'yı bombalıyor! Kedileriyle Kiev'den kaçmaya çalışıyor: Korku içindeyiz
Ukrayna'da yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı: Sizinkiler esir alınıyor
Ukrayna'da yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı: Sizinkiler esir alınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan bağlandı 2023 mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan bağlandı 2023 mesajı verdi
Kayıtlar ifşa oldu CHP'li başkan Yüksel Kepenek fena yakalandı! Baltalarımı da çıkardım, bundan sonra...
Kayıtlar ifşa oldu CHP'li başkan Yüksel Kepenek fena yakalandı! Baltalarımı da çıkardım, bundan sonra...