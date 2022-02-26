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DÜNYA

Rusya Ukrayna'yı bombalıyor! Kedileriyle Kiev'den kaçmaya çalışıyor: Korku içindeyiz

Rus güçlerinin saldırısının sürdüğü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kedilerini de yanına alarak bombalardan kaçan bir kadın, “Korku içindeyiz, Ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek korku dolu anları anlattı.

Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı süren Rus güçleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ablukaya aldı. Gece boyunca patlama ve siren seslerinin duyulduğu başkentte halk panik halinde şehri terk etmeye çalışıyor. Kiev’den kaçış ise sürerken yaşananlardan hayvanlar da etkileniyor.

3 kedisiyle başkenti terk etmeye çalışan Katya Qinn-Judge yaşadığı dehşet anlarını anlattı. 3 kedisi ile yaşadığını söyleyen kadın endişe içinde olduğunu belirterek, “Korku içindeyiz, açıkçası hiçbir planım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi sokağa attım” diye konuştu.

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