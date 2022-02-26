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DÜNYA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den korkunç görüntü! Ruslar füzelerle apartmanları vurdu

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'den çok çarpıcı görüntüler geliyor. Savaşın üçüncü gününde Kiev'in Juliana bölgesinde bir apartman füzelerle vuruldu. Kiev güvenlik güçleri, sarı taksiyle gelen Rus sabotajcılarını yakaladığı anlar kamerada...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3. güne girildi. Rus güçleri Kiev merkezine ilerleyişini sürdürürken başkentin çevresine yönelik hava saldırıları da devam ediyor. Başkent Kiev'in Juliana bölgesine bir apartmanın seyir füzeleri ile vurulduğu öğrenildi. Apartmanın saldırı sonrası görüntüleri de paylaşıldı. Öte yandan sabotaj yapmak için Ukrayna askeri kamuflajlarıyla başkent Kiev'e giren ve sarı taksiyle seyahat eden Rus askeri sabotajcılar yakalandı. O anlar kameralara yansıdı...

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