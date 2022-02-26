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Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Canlı yayında anlattılar

RUSYA'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye'ye getiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 3. gününde de devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye'ye getiriliyor. Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

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