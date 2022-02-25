Arda Kural ve Yıldız Asyalı 24 yıldan sonra bir arada! 'Kimler geldi kimler geçti' şarksını söyledi

Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Kural için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını okudu.

Birbirlerini aradan 24 yıl geçmesine rağmen unutamayan eski sevgililer Yıldız Asyalı ve Arda Kural dün akşam buluştu. Arda Kural, Yıldız Asyalı’yı izlemeye gitti. İzlerken gülümsemesine ve performansı bittiğinde ise kendisine hakim olamadı ve alkışladı, ortaya renkli anlar çıktı.

1998’de tutkulu bir aşk yaşayan Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını okudu. Kural, 2. Sayfa’da “Çok büyük bir aşk yaşadık. Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum” demişti.







Art arda ilan-ı aşk ettiler

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Dün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Kural, ilk aşkı Yıldız Asyalı'dan bahsedince ünlü isimden de cevap gecikmedi.

Yıldız Asyalı, dün 2. sayfa canlı yayınına bağlanarak Arda Kural'ın "Onu çok seviyorum, ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim" sözlerine cevap verirken adeta aşkını ilan etti. Kural ile birbirlerine yoğun duygular hissettikleri için arkadaş kalamadıklarını söyleyen Asyalı, "Başkalarıyla ilişkilerimiz yürümüyor. Çünkü hiçbir şey Arda'nın önüne geçemiyor" dedi.





"Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum"

İlk aşkı Yıldız Asyalı'nın zor dönemlerinde yanında olduğundan bahseden Arda Kural, "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" dedi.

Arda Kural'ın bu sözlerinin ardından Yıldız Asyalı da 2. Sayfa programına özel açıklamalar yaptı. Kural ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Asyalı, Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıp kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun" dedi.





"Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi"



Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı."