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Kurtlar Vadisi'nin Putin sahnesi 18 yıl sonra Twitter'da olay oldu! Simpsonlar bak işine

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin bir sahnesi 18 yıl sonra gündem oldu.

2004 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin "Bu Putin'e biz deli diyoruz ama onlar büyük adam, dahi insan dedikleri deli Petro'ya benzetiyorlar" repliği Rusya Ukrayna krizinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları videoyla ilgili "Simpsonlar bak işine kardesim", "daha bugün izledim bu bölümü baya baya iyi işlenişler bugünleri burada tombalacının kahpeliğini konuşuyorlardı 36 falan olmalı", "Kurtlar Vadisi yalnızca bir dizi değildir." yorumlarını yaptı. 

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