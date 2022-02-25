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MEDYA

Ülke TV'de Rusya Ukrayna savaşını Counter-Strike görseliyle anlattı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Ülke TV tarafından gerçekleştirilen canlı yayın sırasında programa uzman olarak bağlanan kişi, yayında kısa bir süreliğine arka planına CS 1.6'dan bir sahne koydu.

Sabah saatlerinden itibaren Rusya, Ukrayna'ya resmi olarak saldırmaya başladı. Bu gelişme bütün dünya tarafından büyük bir endişeyle takip edilmekle birlikte haber kanalları, olayı farklı boyutlarda ele almaya başladı. Savaş hakkında bir canlı yayın yapan Ülke TV'nin yayın konuğu Dr. Muhammet Koçak, canlı yayın sırasında arka planını ikonik oyun CS 1.6'dan bir haritanın görselini koydu.

Twitter'da Yusuf Akbaba tarafından paylaşılan bu olay, kısa sürede insanların tepki göstermesine neden oldu. İlk bakışta bir photoshop gibi gözüken bu olayın, Ülke TV tarafından yapılan canlı yayına bakıldığı zaman gerçek olduğu ortaya çıktı. Gerçekten uzman kişi, canlı yayında kısa bir süreliğine arka planı değiştirdi.

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