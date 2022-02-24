8 yıl önceki Rusya Ukrayna tespiti gerçek oldu! Kadir Mısıroğlu bir sonraki hedef için bakın ne demiş

Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonun ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya- Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.



Tüm dünya bölgede olan bitenleri endişe ile takip ederken Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bahsi geçen videoda Mısıroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini ve bir sonraki hedefinin Azerbaycan olacağını ifade ediyor.



"Ben bundan korkuyorum"

Mısırlıoğlu söz konusu videosunda "Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum." ifadelerini kullanmıştı.