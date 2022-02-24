Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''fatura'' kapağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğim" sözlerine ilişkin yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödemeyeceğine dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarını ödemeyeceğim diyerek tepki göstermişti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yanıtı şöyle:

"Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var."