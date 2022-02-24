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KDV indirimi market fişlerine yansıdı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından gözler market fiyatlarına döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş  temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini söylemişti.  Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki KDV’nin yüzde 1'e inmesi fiyatlara nasıl yansıdı? Hangi ürün ne kadar ucuzladı? KDV indirimi vatandaşın market fişlerine yansıdı mı? Biz İnternethaber olarak vatandaşa KDV indiriminin kendilerine yansıyıp yansımadığını sorduk. 

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