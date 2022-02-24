Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında onlarca Rus helikopteri!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabaha karşı harekat emri verdi. Rus birlikleri kısa süre içerisinde Ukrayna'nın kritik askeri merkezlerini bombaladı. Sınırdan da tanklar Ukrayna'ya girdi. Ukrayna medyası Kiev semalarında da onlarca Rus helikopterinin görüldüğünü bildirdi.

UKRAYNA'ya askeri harekat düzenleyeceğine ilişkin iddiaları uzun süre yalanlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabaha karşı harekat emri verdi. Rus birlikleri kısa süre içerisinde Ukrayna'nın kritik askeri merkezlerini bombalamaya başladı. Bir yerleşim yerine bombanın düşüşü ve Harkov Havalimanının bombalanması kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan istihbarat binasının bahçesinden alevler yükseldi. Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde askeri kıyafetli kişilerin ateşe torbalar fırlattığı görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonda askeri araçlardaki gizemli harfler dikkat çekti. Ülkeye giren düzinelerce Rus tankı ve diğer askeri araçlarda dikkat çekici şekilde 'Z' harfinin yer alması bir dizi şüpheyi beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar bu harflerin birlikleri ayırt etmek ve dost ateşinden koruma amaçlı olduğunu düşünüyor. Bu konudaki bir başka görüş ise işaretlerin araçların hangi birliğin parçası olduğunu veya bir istila durumunda nereye gitmeleri gerektiğini tanımlayabileceği şeklinde...