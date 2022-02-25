BIST 1.851
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 859,47
MEDYA

Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölüm fragmanı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Evlilik Hakkında Her Şey'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey 1 Mart 2022 Salı akşamı FOX'ta...

Dizide Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 133. bölüm fragmanı
Yasak Elma 133. bölüm fragmanı
KDV indirimi market fişlerine yansıdı mı?
KDV indirimi market fişlerine yansıdı mı?
Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında onlarca Rus helikopteri!
Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında onlarca Rus helikopteri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''fatura'' kapağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''fatura'' kapağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna gerilimi için konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna gerilimi için konuştu
Helikopterler böyle vurdu Ukrayna yerden karşılık verdi
Helikopterler böyle vurdu Ukrayna yerden karşılık verdi
Antalya'da engelli rolüne bürünmüştü! Zabıta ekibini görünce bir anda ayaklanıverdi
Antalya'da engelli rolüne bürünmüştü! Zabıta ekibini görünce bir anda ayaklanıverdi
Ukrayna Türkiye'den Boğazları Rusya'ya kapatmasını talep etti! Ankara büyükelçisi açıkladı
Ukrayna Türkiye'den Boğazları Rusya'ya kapatmasını talep etti! Ankara büyükelçisi açıkladı
Ukrayna’daki Türkler sığınaklara koştu: Uyuyan insanların üzerine bomba attılar, hareket edemiyoruz
Ukrayna’daki Türkler sığınaklara koştu: Uyuyan insanların üzerine bomba attılar, hareket edemiyoruz
İstanbul’da Ukraynalılar konsolosluğa akın etti: Herkes korkuyor, Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum
İstanbul’da Ukraynalılar konsolosluğa akın etti: Herkes korkuyor, Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum