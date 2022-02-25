Nagehan Alçı 'Ukraynalı kızlar'ı mı kastetti? 'Bakalım Ukraynalı göçmenlere itiraz edecekler mi?'

RUSYA'nın Ukraynayı işgal ihtimali belirdiği günden bu yana sosyal medyada Ukraynalı güzel kızlar ve kadın askerlerin fotoğraflarıyla insanlık dışı paylaşımlar yapılıyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı da Habertürk canlı yayınında "Suriyelilere nefret dililini kullananlar, bakalım Ukraynalı göçmenlere de aynı dili kullanacak mı?" diye sordu. Akıllara o soru geldi...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’dan canlı yayında günün en dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Alçı, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler, bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?” diye sordu.

Alçı, sözlerine, “Bunun etnik kökenli bir itiraz olup olmadığı Ukraynalı göçmenler Türkiye’ye gelmeye başladığında görülecek. Ben orada fazla bir itiraz olacağı kanaatinde değilim” ifadeleri ile devam etti.

Ancak Alçı'nın sözleri Ukraynalı kadınlar üzerinden krizin başladığı günden bu yana sosyal medyada sürdürülen insanlık dışı paylaşımları getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, Ukraynalı kadın askerlerin ve genç kızların fotoğraflarını kullanıp, Türkiye'ye sığınmalarını isterken, 'Sizi vuracak Rus askerine..." türü iğrençlikler paylaşılıyor.