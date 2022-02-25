Ukrayna ordusu, Sumi kentinde Rus birlikleriyle çıkan çatışmanın görüntülerini yayımladı

RUSYA-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna ordusu tarafından kuzeydoğudaki Sumi kentinde Ukrayna ordusu ile Rus birlikleri arasında çıkan çatışmanın görüntülerini paylaşıldı.

260 binden fazla nüfusa sahip olan şehir, Rusya sınırına 30 km'den daha az bir mesafeye sahip. Yerel yönetim lideri Dmytro Zhyvytsky, büyük bir Rus askeri konvoyunun Sumi'yi geçerek batıya, başkent Kiev'e doğru ilerlediğini söyledi. Zhyvytsky, Konotop kentinin de kuşatıldığını belirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları orduya ait videoyu Twitter'da yayımladı..