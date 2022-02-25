Kahreden görüntü! Ukraynalı küçük kız gözyaşları içinde isyan etti: Ölmek istemiyorum

UKRAYNA'dan son gelen görüntü yürekleri sızlattı. Mariupol'de yaşayan Vlada gözyaşları içinde 'ölmek istemiyorum' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vuruldu. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşanırken dünya yaşananlara tepki gösteriyor. Operasyon sürerken korkunç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Savaşın en büyük etkisini yine masum halk, masum çocuklar hissediyor. Tıpkı Mariupol'de yaşayan Vlada gibi. O küçük çocuk yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı ve 'ölmek istemiyorum' dedi.