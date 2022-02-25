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İstanbul'da boğazını keserek intihar etti! Can çekiştiği anlar yürek dağladı

İSTANBUL Bahçelievler’de bir kişi cadde üzerinde kendi boğazını keserek intihar etti. Şahsın boğazını kestikten sonra yere düşüp can çekiştiği o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Naim A. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında boğazını keserek intihar etti. Boğazını kesen Naim A. bir süre ilerledikten sonra yere düşüp can çekişerek hayatını kaybetti. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Naim A. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Naim A.’nın cenazesi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Şahsın can çekiştiği dehşet anları kamerada
Bahçelievler’de şahsın boğazını keserek intihar ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin boğazını kestikten sonra bir işyerinin önüne düşerek can çekişip hayatını kaybettiği çevredeki vatandaşların ise şahsa yardıma gelmeye çalıştığı görülüyor.

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