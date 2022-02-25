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Tarkan Geççek şarkısı için ilk kez canlı canlı açıklama yaptı işte ilk sözleri

Megastar Tarkan Geççek şarkısı için ilk kez sözlü açıklama yaptı. İşte Türkiye gündemini sallayan Geççek şarkısı ve sözleri hakkında tarkan'ın ilk canlı açıklaması...

Tarkan, Türkiye’nin gündemine oturan “Geççek” adlı şarkısıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Tarkan paylaştığı videoda, “Merhaba, geçen hafta bugün sizlerle buluşan Geççek ve klibini sevmenize ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.” dedi.

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