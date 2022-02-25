Rusya Ukrayna gerilimini Halk TV'de Türkiye'deki iktidara bağladı: İktidar değişmeli!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine pek çok yorum ekranlardan gelmeye başladı. Bunlardan en ilginci Halk TV'de gazeteci Kadri Gürsel'den İsmail Saymaz ile olan gündem yorumlamasında geldi. Gürsel bu yeni süreçten çıkmak için Türkiye'nin iktidarı değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendiren gazeteci Kadri Gürsel Türkiye'nin yeni döneme hazırlığının çözümünün iktidar değişikliği olduğunu söyledi. Gürsel Halk TV yayınında yaptığı açıklamada süreci yeni soğuk savaş olarak değerlendirdi.

Kadri Gürsel "Buradan nasıl çıkılır, kısa vadede çıkmak mümkün mü? Ben kısa vadede çıkılabileceği kanaatinde değilim. Türkiye'nin bu yeni döneme, bu yeni soğuk savaşa verebileceği en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir." dedi!