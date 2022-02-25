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DÜNYA

Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Yenidoğan makineye bağlı bebekler sığınaklarda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yine her savaşta olduğu gibi en çok zararı siviller görüyor. Hastane yakınlarındaki bombalardan korkan yönetim makineye bağlı bebekleri sığınaklara indirmek zorunda kaldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentinde yeni doğan bebekler, hastanedeki geçici bomba sığınağına taşındı. Hastanenin Yenidoğan birimi şefi Dr. Denis Surkov yaptığı kısa açıklamada, 'bu bizim gerçeğimiz.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından sonra başlayan saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın birçok kentinde dün sabah saatlerinden itibaren siren sesleri duyulmaya başlandı. Halk metro istasyonları ve sığınaklara sığındı.

Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro'daki bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinden yeni doğan bebekler, Perşembe günü binanın alt katındaki derme çatma bir bomba sığınağına taşındı.

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