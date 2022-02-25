BIST 1.927
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 862,77
GÜNCEL

BLU TV 40 programında Selin Ciğerci'ye 'Para karşılığı seks yaptınız mı' sorusu! Dondu kaldı

BLU TV'de yayınlanan 40 programında Selin Ciğerci'ye 'Para karşılığı seks yaptınız mı' sorusu soruldu. Ciğerci soruyu 'pas' geçerek ne diyeceğini bilemedi.

Selin Ciğerci, Cansu Canan Özgen'in BluTV'de yayınlanan 40 programına konuk olarak hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Ancak Ciğerci, bir soru karşısında ne yapacağını bilemedi.  Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusunu duyunca dumara uğradı. "Pas" diyerek soruya cevap vermeyen Ciğerci, "Beynim gitti, anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.



"Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an"

Birbirinden iddialı sorulara peş peşe cevap veren Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. "Pas" diyerek soruya yanıt vermeyen Ciğerci, bir sonraki soruya odaklanmakta da güçlük çekti. Soruyu anlamakta güçlük çeken ünlü isim, "Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Genç Ukrayna askeri ve 12 arkadaşı böyle ölüme gitti! Rus askerine 'defolup gidin" diye küfretti
Genç Ukrayna askeri ve 12 arkadaşı böyle ölüme gitti! Rus askerine 'defolup gidin" diye küfretti
Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Yenidoğan makineye bağlı bebekler sığınaklarda
Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Yenidoğan makineye bağlı bebekler sığınaklarda
İstanbul'da boğazını keserek intihar etti! Can çekiştiği anlar yürek dağladı
İstanbul'da boğazını keserek intihar etti! Can çekiştiği anlar yürek dağladı
Tarkan Geççek şarkısı için ilk kez canlı canlı açıklama yaptı işte ilk sözleri
Tarkan Geççek şarkısı için ilk kez canlı canlı açıklama yaptı işte ilk sözleri
Kurtlar Vadisi'nin Putin sahnesi 18 yıl sonra Twitter'da olay oldu! Simpsonlar bak işine
Kurtlar Vadisi'nin Putin sahnesi 18 yıl sonra Twitter'da olay oldu! Simpsonlar bak işine
Ukrayna ordusu, Sumi kentinde Rus birlikleriyle çıkan çatışmanın görüntülerini yayımladı
Ukrayna ordusu, Sumi kentinde Rus birlikleriyle çıkan çatışmanın görüntülerini yayımladı
Nagehan Alçı 'Ukraynalı kızlar'ı mı kastetti? 'Bakalım Ukraynalı göçmenlere itiraz edecekler mi?'
Nagehan Alçı 'Ukraynalı kızlar'ı mı kastetti? 'Bakalım Ukraynalı göçmenlere itiraz edecekler mi?'
Ülke TV'de Rusya Ukrayna savaşını Counter-Strike görseliyle anlattı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Ülke TV'de Rusya Ukrayna savaşını Counter-Strike görseliyle anlattı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Kiev’de bombardıman tekrar başladı! Ukrayna'da Rusya'ya ait İHA imha edildi
Kiev’de bombardıman tekrar başladı! Ukrayna'da Rusya'ya ait İHA imha edildi
İzmir'de Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
İzmir'de Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu