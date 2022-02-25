BLU TV 40 programında Selin Ciğerci'ye 'Para karşılığı seks yaptınız mı' sorusu! Dondu kaldı

BLU TV'de yayınlanan 40 programında Selin Ciğerci'ye 'Para karşılığı seks yaptınız mı' sorusu soruldu. Ciğerci soruyu 'pas' geçerek ne diyeceğini bilemedi.

Selin Ciğerci, Cansu Canan Özgen'in BluTV'de yayınlanan 40 programına konuk olarak hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Ancak Ciğerci, bir soru karşısında ne yapacağını bilemedi. Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusunu duyunca dumara uğradı. "Pas" diyerek soruya cevap vermeyen Ciğerci, "Beynim gitti, anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.





"Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an"

Birbirinden iddialı sorulara peş peşe cevap veren Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. "Pas" diyerek soruya yanıt vermeyen Ciğerci, bir sonraki soruya odaklanmakta da güçlük çekti. Soruyu anlamakta güçlük çeken ünlü isim, "Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an" ifadelerini kullandı.