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DÜNYA

Rusya'nın ilk hedefleri arasında! 'Belki bu son yayınım olur' dedi Gülsüm Khalilova yürekleri burktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, "Belki bu sizinle son yayınımız olur" diyerek paylaştığı video izleyenlerin yüreklerini burktu.

Dün sabah Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesi ile Avrupa'nın göbeğinde savaş çıkmış oldu. Ukrayna'nın birçok şehrinde bombalar patladı, siviller füzeli saldırılarla öldürüldü. Başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde ise sıkıyönetim ve seferberlik kararı alındı. 

Sıcak çatışmanın içerisinden haberleri ve bölgedeki son durumu aktaran Gazeteci Gülsüm Khalilova ise çektiği video ile tüm dünyaya seslendi. Gazeteci Khaliova bugün paylaştığı videosunda "Arkadaşlar savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanların sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bidiğiniz 1941-1945 Varşova gibi olmuş buralar. Moskova sayesinde... 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel." ifadelerini kullandı.

"Dünya sadece kınamakla meşgul"
"Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçirip Rusya, Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı işgalcilere karşı direniyorlar" diyen gazeteci Khaliova "21. asırda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek onların başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev'den herkese sevgiler..." diye konuştu. Gazeteci Khaliova'nın videosu kısa sürede 20 bini aşkın retweet ve 80 bini aşkın beğeni aldı. 

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