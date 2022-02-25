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DÜNYA

Rus tankları Kiev'e SSCB bayrağı dalgalandırarak girdi! Putin 'Oralar SSCB toprağı' demişti

RUSYA lideri Putin'in Ukrayna işgali öncesi Donbas bölgesini 'SSCB toprağı' olarak nitelemesinin ardından bugün şok görüntüler geldi. Rus tankları Kiev'e Rusya bayrağı değil de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı dalgalandırarak girdi.

Rus ordusu, Ukrayna’ya saldırırken şimdiki bayraklarını dalgalandırıyordu. Sosyal medyaya düşen ve tepki çeken görüntülerde, Rusya’ya ait bir T-72 tankının üzerinde SSCB bayrağının dalgalandığı görülüyor. 

Rus ordusunun Ukrayna’ya ilerleyiş görüntüleri gözükürken tankın üzerindeki Sovyet bayrağı ise Putin’in daha öncesinde söylediği, “Eskiye dönme vakti geldi.” söylemlerinin ardından tepki çekti. O görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.

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