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DÜNYA

Korkunç görüntü! Ukrayna'da Rus tankı yaşlı adamı böyle ezdi: Dehşeti Türk öğrenci anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden çatışma ve bombalama görüntüleri geliyor. Bugün yayınlanan bir görüntüde Rus Ordusu'na ait askeri aracın, Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da içerisinde şoförü bulunan sivil bir aracı ezdiği anlar görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonundan kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, kentte sirenler çalmaya başladı. Halktan, evlerinde kalmaları istendi. Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi. Farklı açılardan kayıt altına alınan anlarda, tank, içinde bir kişi olduğu belirtilen aracın üzerinden geçti.

Başka bir açıdan çekilen görüntüde, tankın hareket halindeki araca doğru yöneldiği ve ezerek geçtiği görüldü. Korku dolu anları çeken Ukraynalıların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı. Rusya'ya ait tankın hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, otomobilinden sağ olarak çıktı. Araç içinde sıkıştığı görülen sürücünün yardımına çevredekilerin koştu ve çaresiz Ukraynalıyı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.


Ruslar terör estiriyorlar
Habertürk TV'ye bağlanan Sercan Dönmez yaşananları "Rus güçlerinin Kiev'e uzaklığı 5 kilometre. Her şey Putin'in inisiyatifinde. Alışveriş yaptığım bir teyze var neden buradasın dedim, burası yerin altında dedi. Rus tankları kente girdi ve terör estiriyorlar. Girer girmez bir sivil aracın üzerine sürüyorlar. İlk defa buraya silah sesleri gelmeye başladı. Her geçen dakika daha da yaklaştığını görüyoruz. Hiçkimse ne olacağını bilmiyor. Ukrayna halkının da bir beklentisi yok. Korku yok, panik yok, heyecan yok. Benim bunları yabancı olarak hissetmem acayip, büyük bir boşluk. Ben bu ülkenin yalnız olduğunu düşünüyorum. " sözleriyle anlattı.

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