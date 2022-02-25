Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı! Halka 'molotof hazırlayın' çağrısı

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci gün hava ağarmadan yeni saldırılar başladı. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Rusya, Kuev'i bombalamaya devam ederken, halk sığınaklara inmeleri için uyarıldı. Ukrayna vatandaşlarına, "Molotofkokteyli hazırlayarak Ruslara karşı kendinizi savunun" çağrısı yaptı. Rus askeri hükümet binalarının çevresini sarmaya başladı. Çatıma sesleri hükümet binalarından duyuluyor...

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeler...

14:28 Ukrayna lideri Zelensky'den yeni çağrı geldi

Ukrayna lideri Zelenskiy yeni açıklamasında "Rusya'nın saldırısı 2. dünya savaşına benziyor. Rus tankları sivillere saldırırken Avrupa'nın tepkisi yetersiz kaldı. Ukrayna'ya yardım etmekte yavaş davranıyorlar. Avrupa hızlı hareket ederse Rusya'nın başlattığı savaşı hala durdurabilir" dedi.

14:10 Erdoğan: NATO'nun kınamaları cümbüye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Şu anda AB ve batıcı zihniyetler, kararlı bir tutum sergilemedi. Nasihat ile bir yere varmak mümkün değil. Bol bol nasihat çekmek bol bol kınamak adeta Karagöz Hacivat cümbüşüne döndürmemeli" şeklinde konuştu.

14:00 Ukrayna köprüleri havaya uçuruyor

Ukrayna ordusu Rus birliklerinin ilerlemesini önleyebilmek için Kiev yakınındaki köprüleri havaya uçuruyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna birlikleri Kiev’e 48 kilometre mesafedeki Teteriv Nehri üzerinde bulunan köprüyü havaya uçurarak Rus tanklarının konvoyunu durdurdu. Mühendis Skakun Vitaliy bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu. Köprüyü mayınladı ama ayrılamadı ve kendisiyle birlikte havaya uçurdu.

13:28 Siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Birlik Komutanı Yuri Galushkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi.

12:50 Ukrayna askeri üniformalı Rus sabotaj grubu imha edildi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Putin'in hızlı savaş planları suya düştü. Kiev'de sabotaj grubu yok edildi. Ukrayna askeri üniforması giyiyorlardı" dedi. Büyükelçi Bodnar, "Havalimanının güçlü savunulması sayesinde Rus askerleri havalimanına giremedi. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı yüksek." dedi.

12:03 Ukrayna itiraf etti: Rus askerleri Başkant Kiev'de...

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girdiğini doğruladı. Kiev'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede çatışma sesleri duyuluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında "düşman" birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu. Sosyal medyada Kiev'in doğu bölgesinde Rus tanklarının görüldüğü videolar paylaşıldı.

11:45 Rusya, İngiltere'ye hava sahasını kapattı!

İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık veren Rusya, hava sahasını aktarma uçuşları dahil İngiltere'ye kapattı. Ukrayna Savunma Bakanlığı halka el yapımı molotofkokteyli hazırlayıp direnmeleri çağrısı yaptı. Rus tankları Kiev'e 10 km mesafedeki Obolon'a doğru ilerliyor.

11:03 Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ne paraşütçü indiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çernobil Nükleer santral alanını korumak için paraşütçü birliği indireceğiz" ifadeleri kullanıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov ise "Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alan tamamen kontrolümüz altında, radyasyon seviyesi normal düzeyde" dedi.

10:34 Zelensky'nin can güvenliği tehlikeye girerse...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Rusların birinci hedefi benim, ikinci hedefleri eşim ve çocuklarım" dedi. Fransa Savunma Bakanlığı, "Zelenskiy'ye can güvenliğinin tehlikeye girmesi durumda yardım etmeye hazırız" açıklaması yaptı. Rusya’nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

09:25 Hava saldırısı geliyor sığınaklara saklanın

Kiev'de yeniden hava saldırısı alarmı verildi, herkesten en yakın sığınağa gitmesi istendi. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı "Rus ordusu bugün Kiev'in sadece çevre bölgelerine girebilir" açıklaması yaptı.

09:02 Ukrayna'da sokak çatışmaları başladı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Sumi'de sokak çatışmaları yaşanıyor. Konotop kuşatma altında" bilgisini paylaştı. Ukrayna Hükümet Danışmanı, Rusya'nın planının Kiev'e tanklarla girmek olduğunu söyledi. Ayrıca, "Bugün en zor gün olacak" ifadeleri kullanıldı.

08:15 Zelensky: Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor

Rusya, Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor. Rus birliklerinin ilerleyişi birçok bölgede durduruldu" dedi. Zelensky, "Bu sabah da ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dün olduğu gibi, dünyanın en güçlü birlikleri uzaktan izliyor" ifadelerini kullandı.

07:24 Kiev'de evlere bombalar düştü

Ukrayna Merkez Bankası Rus ve Belarus rublesiyle işlem yapılmasını yasakladı. Bankaların Rusya, Belarus'ta bulunan kuruluşlara ödeme yapmaları da yasaklandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

07:03 800'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya'ya ait 7 uçak, 6 helikopter, 30'dan fazla tank ve 800'den fazla asker öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği "Rusya Savaş uçakları ile Kiev’i bombalamak istedi. Şu an tüm uçaklar imha edildi" açıklamasını yaptı.

06:46 Sınır karakolu füzelerle vuruldu, ölü ve yaralılar var



Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, bazı güvenlik güçlerinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu aktardı.

04:30 Putin'e şahsi yaptırım halen masada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi. Blinken, "Putin'in Ukrayna'da yönetimi devirmeye çalıştığına kani misiniz?" şeklindeki soruya, "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım." diye yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım seçeneğinin de halen masada olduğunu belirten Blinken, Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bir NATO ülkesine saldırı yapması durumunda 5. Madde'nin devreye gireceğini sözlerine ekledi.

03:36 Rusya'nın kaybı 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı. Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi. Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.