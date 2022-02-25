Avrupa Birliği'nden Putin ve Lavrov'a yaptırım kararı Masa kurulmadan yıkılabilir!

AB yetkilisi Putin ve Lavrov'un mal varlıklarının dondurulma kararını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini duyurdu.

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Rusya ve Ukrayna'nın görüşme masasına oturacağı haberleri gelmeye başlamışken masa daha kurulmadan devrilme aşamasına geldi. AB, Rusya lideri Putin'e ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması üzerine ABD ve Avrupa'dan pek çok yaptırım kararı gelmişti. Batı medyasından direkt Putin'e yaptırımlar uygulanması konusunda eleştiriler de gelmişti. Bugün bir yandan müzakere masası gündeme gelmişken AB'den direkt Putin ve Lavrov'a yaptırım açıklandı.

Putin ve Lavrov'un Avrupa'daki malvarlığına el kondu

Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.