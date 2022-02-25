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Rus saldırılarından kaçan Ukraynalılar yollara düştü Moldova sığınmacı sayısını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rus saldırılarından kaçan Ukraynalılar yollara düştü Moldova sığınmacı sayısını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden kaçan binlerce Ukrayna vatandaşının Moldova'ya sığındığı bildirildi.

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Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, 4 binden fazla Ukraynalının ülkeye geçiş yaptığını duyurdu.

Palanca ve Ocnita şehirlerinde göçmenler için geçici yerleştirme merkezleri kurulduğunu belirten Sandu, Moldova sınırlarının geçiş yapmak ya da kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına açık olduğunu kaydetti.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi
Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı.

Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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