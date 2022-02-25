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THY'nin Ukrayna biletleri kişi başı 10 bin lirayı geçti! THY bilet fiyatları için bakın ne dedi?

THY'nin Ukrayna biletleri kişi başı 10 bin lirayı geçti! THY bilet fiyatları için bakın ne dedi?

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından THY'nin Ukrayna uçuş biletlerinin 10 bin TL’nin üzerine çıktığı iddia edilmişti. THY'den açıklama geldi: "Fiyatlar arz-talep dengesiyle belirlenmekte, olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulama korunmakta..."

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Türk Hava Yolları, savaşın devam ettiği Ukrayna’da uçuşların durumu ve sosyal medyada iddia edilen yüksek bilet fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. THY, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı", "bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu" yönünde yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını önü sürdü.

Açıklamada “300’den fazla uçuş noktamız için satışa sunulan biletlerimizin fiyatları arz-talep dengesiyle belirlenmekte, olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulama korunmaktadır” denildi. İddialara ilişkin THY’den yapılan açıklama şöyle:

Fiyatları arz-talep dengesi belirlemekte...
"Ortaklığımızın Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı, bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Dünyanın dört bir yanındaki 300’den fazla uçuş noktamız için satışa sunulan biletlerimizin fiyatları arz-talep dengesiyle belirlenmekte, olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulama korunmaktadır.

Görüntüleri paylaşılan biletler...
Paylaşımlarda yer alan yüksek rakamlı uçak biletlerine ait ekran görüntüleri iki ya da daha fazla uçuş biletinden oluşan aktarmalı seyahatlere ait ücretleri göstermektedir.

Türk Hava Yolları’nın 16-23 Şubat tarihleri arasında Ukrayna – İstanbul seferlerine ait ekonomi sınıfı ücretler;  tek-yön için 79 USD ile 595 USD  arasında, gidiş-geliş için ise 129 USD ile 952 USD arasında değişmektedir.

Ukrayna'da 6 noktaya sefer yapıyoruz
Seyahatin her aşamasında misafirlerinin memnuniyetine değer veren Türk Hava Yolları olarak paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk Hava Yolları olarak Ukrayna’da Kiev, Harkiv, Lviv, Odesa, Zaporijya ve Herson olmak üzere 6 noktaya sefer düzenlemekteyiz.

Hava sahası kapalı olduğu için...
Ortaklığımızca 24.02.2022 tarihi itibariyle Türkiye saati 04:56’da yayınlanan ilk NOTAM’a göre Ukrayna hava sahasının kapalılığından dolayı sefer icrası yapılamamaktadır. Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna’ya üçü kargo olmak üzere  haftalık 86 sefer icra edilmektedir.

Ukrayna’daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoriteler ile temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna’da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir.

Vatandaşlarımızın tahliyesi için alınacak karar...
Türk Hava Yolları pandemi dönemi başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz olarak yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir.

Bayrak taşıyıcı havayolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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