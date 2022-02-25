Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz." dedi.

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan son dakika açıklamalar geldi "Barış arayışlarına son vermiyoruz." diyen Bodnar "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bodnar şu ifadeleri kullandı:

-Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi.

-Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi.

-Ukrayna yalnızca NATO'ya değil Avrupa Birliği'ne de alınmalı.