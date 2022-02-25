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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

GSM operatörleri Ukrayna'daki Türkler için harekete geçti

GSM operatörleri Ukrayna'daki Türkler için harekete geçti

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanımladığını duyurdu.

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Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan 3 GSM operatörü, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımladı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ayrıca, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Dışişleri Bakanlığının yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

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