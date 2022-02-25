Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?

Halkın can ve mal güvenliği korumak için kolluk kuvvetlerine destek olan bekçi alımları hakkında son bilgiler merak ediliyor. 2021 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gözler 2022 Şubat ayına çevrildi. Peki 2022 yılında kadın bekçi alımı yapılacak mı, kadın bekçi olma şartları neler?

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Çarşı, sokak, stadyum gibi kalabalık alanlarda kolluk kuvvetlerine yardım etmek, destek etmek için yapılan bekçi alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş 2022 bekçi alımı başvurularını araştırıyor. 2021 yılının sonunda 10 bin bekçi alımı yapılacağı heyecan yaratmıştı. Şimdi gözler 2022 Şubat ayına çevrildi. Peki 2022 yılında kaç tane bayan bekçi alımı yapılacak? Bayan bekçi olmak için aranan şartlar neler?

Bayan bekçi alımı şartları nelerdir?

Kadın bekçi alımı şartları, askerlik görevi şartı dışında erkeklerinkiyle neredeyse aynıdır. Bayan bekçi alımı şartları aşağıda listelenmiştir.

En son mezuniyetin lise ya dengi okullardan olması

Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olunması

En az 1,67 boy uzunluğuna sahip olmak

Başvuru gerçekleştirilen ilde bir yıl ve daha uzun zamandır ikamet edilmesi

En az 18 yaşında olmak ve 31 yaşından gün almamış olmak

Memur olunmasına engel teşkil edecek durumların olmaması

Beden kitle indeksinin (BKİ) 18-27 aralığında olması

Silah taşınmasına ya da kullanılmasına engel teşkil eden hukuki bir engelin bulunmaması

Bayan bekçi maaşları 2022:

Kadın ve erkek bekçiler için maaş belirlenirken göz önüne alınan en önemli faktör eğitim seviyesidir. Buna göre 2022 yılında en düşük bekçi maaşı ilkokul mezunları için 4.618 TL’dir. Lise mezuniyeti olan bekçiler 4.782 TL alırken, lisans ve ön lisans mezunları 4.999 TL almaktadır.

Bekçiler bu maaşlara ek ödemeler alabilmektedir. Örneğin eşi çalışmayanlar, çocuğu olanlar için yasal haklar çerçevesinde ek ödeme yapılmaktadır.