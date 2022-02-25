BIST 1.926
DOLAR 14,04
EURO 15,73
ALTIN 863,86
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Biden emri verdi 7 bin asker Almanya'ya doğru yola çıktı

ABD Başkanı Biden emri verdi 7 bin asker Almanya'ya doğru yola çıktı

RUSYA’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ABD’nin Almanya’ya 7 bin asker göndereceği bildirildi. Biden, "Askerlerimiz Avrupa'ya savaşmak için değil, güven vermek için gidiyor" dedi.

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "NATO yanıtının bir parçası olarak Almanya'ya ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına izin veriyorum" ifadelerini kullanmış, "Alarma geçirilen askerler silahlı kuvvetlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güven vermek için gidiyor" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 kandiller hangi günler Miraç Kandili ne zaman?
2022 kandiller hangi günler Miraç Kandili ne zaman?
Zelenski eşi Olena Zelenska kimdir kaç yaşında? Zelenski çocukları kaç tane?
Zelenski eşi Olena Zelenska kimdir kaç yaşında? Zelenski çocukları kaç tane?
Edirne'de kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor! İğneyle tek tek ipe diziliyor
Edirne'de kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor! İğneyle tek tek ipe diziliyor
Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri
Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
24 saat açık kalacak! Halk oraya sığındı
24 saat açık kalacak! Halk oraya sığındı
Antalya'da kredi kartındaki kesintiyi görünce dava açtı parasını geri aldı: Tüketiciler itiraz etsinler
Antalya'da kredi kartındaki kesintiyi görünce dava açtı parasını geri aldı: Tüketiciler itiraz etsinler
Gıdada fiyat yükselişinde gözler hal yasasında! Halciler 'Marketler kafalarına göre yapıyor' diyor
Gıdada fiyat yükselişinde gözler hal yasasında! Halciler 'Marketler kafalarına göre yapıyor' diyor
Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK şubat ayı verilerini açıkladı
Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK şubat ayı verilerini açıkladı
Ayten Erman kimdir neden öldü hastalığı neydi Ayten Erman oğlunun babası kim?
Ayten Erman kimdir neden öldü hastalığı neydi Ayten Erman oğlunun babası kim?