Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaşın 2. gününde Yılan Adası Rus güçleri tarafından ele geçirildi. Peki, Yılan adası nerede? İşte, Yılan adasının harita üzerindeki konumu. Yılan Adası önemi

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Yılan adası, Ukrayna Rusya geriliminde öne çıkan yerlerden birisi oldu. Ukrayna'nın Romanya ile sürekli anlaşmazlık yaşadığı noktalardan birisi olan Yılan adası, önceki gün Rus güçleri tarafından işgal edildi. Peki, Yılan adası nerede? İşte, Yılan adasının harita üzerindeki konumu

Yılan Adası veya Serpent Adası (Ukraynaca: Зміїний; Rumence: Insula Șerpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.

Ada 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya tarafından işgal edilmiştir.

Yılan adasının harita üzerindeki konumu ise şu şekilde;