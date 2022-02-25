Ayten Erman kimdir neden öldü hastalığı neydi Ayten Erman oğlunun babası kim?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayşe Gruda'nın da ablası olan Ayten Erman 86 yaşında hayatını kaybetti. Ayten Erman'ın ölüm nedeni koronavirüs olarak açıklandı. Birçok filmde rol alan Ayten Erman; çılgın Bediş, Sihirli Annem, Çiçek Taksi gibi dizilerle hafızalara kazındı. Peki Ayten Erman evli mi eşi ve çocukları kimdir? Ayten Erman gençliği nasıldı?

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, efsane olan karakterlere hayat veren usta oyuncusu Ayten Erman hayatını kaybetti. 86 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayten Erman'ın ölüm nedeni koronavirüs olarak açıklandı. Bir süredir tedavi gören usta oyuncunun ölümünün ardından hayatı da merak edildi. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası olan Ayten Erman birçok filmde rol aldı. Şendul Şaban ve Tosun Paşa filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Ayten Erman Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Çılgın Bediş gibi dizilerde hafızalara kazındı. Peki Ayten Erman evli mi, eşi ve çocukları kimdir? Ayten Erman gençliği ve filmleri

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde rollerde yer alan Erman, 86 yaşındaydı.

Ayten Erman'ın evliliği de merak konusu oldu. Bir kez evlilik yaptığı bilinen Ayten Erman'ın ilk eşi Şemsi İnkaya olmuştur. Ozan İnkaya adında bir oğlu vardır.

Ayten Erman kimdir: Usta oyuncu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.



Ayten Erman oynadığı diziler: 2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)

1988 - Bombacı (Sinema Filmi)

1987 - Temas (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)

1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1985 - Acımak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)

1983 - Yorgun (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)

1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)

1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)