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Zelenski eşi Olena Zelenska kimdir kaç yaşında? Zelenski çocukları kaç tane?

Zelenski eşi Olena Zelenska kimdir kaç yaşında? Zelenski çocukları kaç tane?

Tüm dünya Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşa kilitlendi. Sıcak saatlerin yaşandı ülkelerin liderleri de merak konusu oldu. Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin hayatı merak konusu oldu. 44 yaşında olan Vladimir Zelenski aslen Ukraynalı. 2003 yılında Olena Zelenska ile evlenen Vladimir Zelenski iki çocuk babası. Hukuk mezunu olan Zelenski genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu. İşte Zelenski'nin filmleri

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Tüm dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki sıcak savaşa kilitlendi. Bölgelerden gelen son haberler kadar ülkelerinde devlet liderleri de merak konusu oldu. Özellikle  haberler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin hayatı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Halkına direniş çağrısı yapan "Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli diyen Zelenski 44 yaşında ve aslen Ukraynalı. 2 çocuk babası olan Zelenski 2003 yılında Olena Zelenska ile evlendi. Hukuk mezunu olan  Zelenski, bu mesleği hiç yapmadı genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu. Peki senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenskiy hangi filmlerde oynadı?

Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında?

Vladimir Zelenski, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig, Ukrayna SSC, Sovyetler Birliği'nde dünyaya geldi. Yahudi bir ailede doğan Zelenski'nin babası Oleksandr Zelenski, Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör, annesi Rimma Zelenska ise mühendistir. Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk bölümünde eğitim almıştır. Hukuk mezunu olan Zelenski profesyonel olarak hukuk mesleğini hiç yapmadı ve genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

2003 yılında Olena Zelenska ile evlenen Vladimir Zelenski iki çocuk babası.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

Vladimir Zelenskiy evli mi?

Zelenskiy, liseden arkadaşı Olena Zelenska ile Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, Ocak 2013'te oğlu Kirilo doğdu. 44 yaşında olan ve senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenskiy'nin siyasi kariyeri 2015 yılında rol aldığı Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinden sonra başladı.

Vladimir Zelenskiy hangi filmlerde oynadı? 

2009 : Love in the Big City
2011 : Office Romance. Our Time
2012 : Love in the Big City 2
2012 : Rzhevsky Versus Napoleon
2012 : 8 First Dates
2014 : Love in Vegas
2015 : 8 New Dates
Televizyon:

2008-2012 : Svaty (Yapımcı)
2015 : Servant of the People
2016 : Tantsi z zirkamy

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