BIST 1.927
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 862,77
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım cevabı! Rusya hava sahası İngiliz uçaklarına kapatıldı

Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım cevabı! Rusya hava sahası İngiliz uçaklarına kapatıldı

İNGİLTERE'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararına Rusya'dan cevap geldi. Rusya, hava sahasını transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiliz uçaklarına kapattı.

Abone ol

Gelen son dakika haberine göre, Rusya, hava sahasını transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiliz uçaklarına kapattı. İngiltere'nin yaptırımları tüm büyük Rus bankaları, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef almıştı. İşte İngiltere'nin yaptırımları...

- VTB Bank'ın tüm varlıkları donduruldu. Gelecek hafta da tüm Rus bankalarının varlıkları dondurulacak.

- Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verilecek. Rus vatandaşlarının İngiltere banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlacak.

- Rusya’nın SWIFT ödeme sistemine erişiminin kapatılması yönünde çalışmalar yapılacak.

- Rusya'ya ihracat lisanları askıya alınacak.

- Rus şirketlerinin İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını yasaklayacak bir yasa çıkarılacak.

- Rostec’in de aralarında bulunduğu şahıs, kuruluş ve yan kuruluşlara yaptırım uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızılay'dan Ukrayna'ya üç TIR yardım
Kızılay'dan Ukrayna'ya üç TIR yardım
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
ABD Başkanı Biden emri verdi 7 bin asker Almanya'ya doğru yola çıktı
ABD Başkanı Biden emri verdi 7 bin asker Almanya'ya doğru yola çıktı
2022 kandiller hangi günler Miraç Kandili ne zaman?
2022 kandiller hangi günler Miraç Kandili ne zaman?
Türkiye'de evlenen de boşanan da arttı En çok yabancı gelin Suriye'den
Türkiye'de evlenen de boşanan da arttı En çok yabancı gelin Suriye'den
Edirne'de kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor! İğneyle tek tek ipe diziliyor
Edirne'de kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor! İğneyle tek tek ipe diziliyor
Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri
Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri
Teröristlere göz açtırılmıyor 3 bölgede 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Teröristlere göz açtırılmıyor 3 bölgede 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
24 saat açık kalacak! Halk oraya sığındı
24 saat açık kalacak! Halk oraya sığındı