Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım cevabı! Rusya hava sahası İngiliz uçaklarına kapatıldı

İNGİLTERE'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararına Rusya'dan cevap geldi. Rusya, hava sahasını transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiliz uçaklarına kapattı.

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Gelen son dakika haberine göre, Rusya, hava sahasını transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiliz uçaklarına kapattı. İngiltere'nin yaptırımları tüm büyük Rus bankaları, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef almıştı. İşte İngiltere'nin yaptırımları...

- VTB Bank'ın tüm varlıkları donduruldu. Gelecek hafta da tüm Rus bankalarının varlıkları dondurulacak.

- Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verilecek. Rus vatandaşlarının İngiltere banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlacak.

- Rusya’nın SWIFT ödeme sistemine erişiminin kapatılması yönünde çalışmalar yapılacak.

- Rusya'ya ihracat lisanları askıya alınacak.

- Rus şirketlerinin İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını yasaklayacak bir yasa çıkarılacak.

- Rostec’in de aralarında bulunduğu şahıs, kuruluş ve yan kuruluşlara yaptırım uygulanacak.