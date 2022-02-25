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Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ATAŞEHİR'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlandı.

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ve avukatları ile Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, annesi Beyhan Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve aile yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 Nolu Baro avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporda, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Boz'un avukatları, duruşmanın CMK'nın 182. maddesi kapsamında kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

Duruşma, iddianamenin okunmasının ardından kimlik tespiti yapılan sanık Boz'un savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

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