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Trabzon'da satışlar rekor kırdı! Siparişlere yetişemiyor: Üzerine şiir yazdıranlar bile var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da satışlar rekor kırdı! Siparişlere yetişemiyor: Üzerine şiir yazdıranlar bile var

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’de önde gitmesi ve şampiyonluk oranının yüksek olması nedeniyle Trabzon’da bayrak satışlarını artırdı.

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Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig'de doludizgin gidişi taraftarların şampiyonluk umutlarını iyice artırdı. Matematiksel olarak henüz her şey bitmese de oynanan futbol ve puan farkı nedeniyle otoriteler şimdiden Trabzonspor’un şampiyonluğunu öngörüyor. Trabzonspor için taraftarlar şimdiden şampiyonluk hazırlıklarına başlarken, Trabzonspor forması ve lisanslı ürün satışında bu yıl rekor kırmaya yaklaşıldı. Trabzon’da reklam işleri yapan işletmeler, Trabzonspor bayraklarına yoğun ilginin olduğunu belirtirken taleplere yetişmekte zorlandıklarını söylediler. Of ilçesinde reklamcılık yapan Fahrettin Türkyılmaz, bayraklara olan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Trabzonspor’un bu yıl çok iyi bir gidişat izlediğini belirten Türkyılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda böyle bir yoğunluk yaşamamıştık. Bu yıl Trabzonspor’un şampiyonluğa güçlü bir şekilde yaklaşması taraftarımızı umutlandırıyor. Taraftarlar şimdiden şampiyonluk bayraklarını hazırlıyor. Yoğun bir bayrak talebi alıyoruz. Açıkçası bayrak yetiştirmekte zorlanıyoruz. Eskiden günde 1-2 tane sipariş alıyorduk şimdi günde 50-60 bayrak siparişi alıyoruz. Şampiyonluğun yaklaştığı her hafta bayrak siparişi de artıyor. Türkiye’nin birçok yerinden arayıp bayrak sipariş eden oluyor. Şırnak, Hakkari, İstanbul ve İzmir gibi birçok ile bayrak gönderdik. 1 metreden 100 metreye kadar bayrak yapıyoruz. Özel tasarım isteyenler oluyor. Üzerine şiir yazdıranlar bile var" dedi.

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