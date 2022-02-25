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Her şeyi bilen kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş! Kehanetleri duyunca kanınız donacak

Her şeyi bilen kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş! Kehanetleri duyunca kanınız donacak

Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F Kennedy suikastını gibi olayları bilmesiyle tanınan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus'un 3. Dünya Savaşı için verdiği tarih ortaya çıktı.

Her şeyi bilen kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş! Kehanetleri duyunca kanınız donacak

Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş.

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Her şeyi bilen kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş! Kehanetleri duyunca kanınız donacak

Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış.

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Her şeyi bilen kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş! Kehanetleri duyunca kanınız donacak

Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin. 

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Her şeyi bilen kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş! Kehanetleri duyunca kanınız donacak

Gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor.

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